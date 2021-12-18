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الخارجية المصرية: نفتخر باستضافت ستة ملايين مهاجر ولاجئ

الخارجية المصرية: نفتخر باستضافت ستة ملايين مهاجر ولاجئ
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في مصر، إن البلاد تفتخر باستضافت ستة ملايين شخص، ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع المصري.

وكتب حافظ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم السبت: "مصر تحتفل والعالم، باليوم العالمي للمهاجر، ومصر حرصت على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل".

وتابع: "لطالماً اعتبرت مصر الهجرة ظاهرة إيجابية ووسيلة مهمة لتحقيق التنمية في دول المصدر والمقصد، وتسهم في تلاقي الحضارات والثقافات؛ مما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر".

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