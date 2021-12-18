إصابة مستوطن بعملية طعن في الخليل والاحتلال يعتقل المنفذة



وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتاة الفلسطينية منفذة عملية الطعن في منطقة الحرم الإبراهيمي، والتي تسببت بإصابة مستوطن (38) عاماً بجروح طفيفة.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش: "إن اقتياد منفذة عملية الطعن بالخليل إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشاباك والتي تبلغ من العمر 65 عاماً من بلدة إذنا غرب الخليل".

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتاة الفلسطينية منفذة عملية الطعن في منطقة الحرم الإبراهيمي، والتي تسببت بإصابة مستوطن (38) عاماً بجروح طفيفة.

رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم السبت مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالخليل، نفذتها فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 65 عاماً، حيث اعتقلتها قوات الاحتلال بدون إطلاق نار، وفق القناة (12) الإسرائيلية.