منظمة تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية



و حذر المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائي من وجود جماعات استيطانية مسلحة ومدعومة من جيش الاحتلال الاسرائيلي تستهدف ارهاب وترويع الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية بهدف تجير الفلسطينيين واجبارهم على ترك منازلهم.



وكان مستوطنون يهود قد هاجموا بالفعل منازل فلسطينية في عدة قرى انتقام المقتل مستوطن برصاص مسلحين فلسطينيين قرب مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وهذا ما حذرت منه المنظمة منذ أسابيع مضت.



وقالت المنظمة: "إن حكومة نفتالي بينيت تشجع الحركات الاستيطانية المتطرفة على استهداف الفلسطينيين وتنفذ سياسة استيطانية لتهجير الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية تمهيدا لتهويد اجزاء واسعة من القدس والضفة".





رام الله - دنيا الوطنحذرت منظمة العدل والتنمية الحقوقية من هجمات للمستوطنين اليهود على الفلسطينيين داخل القدس والضفة الغربية على خلفية وجود جماعات استيطانية متشددة تستهدف تهويد القدس والضفة الغربية وبدعم من الحكومة الاسرائيلية وبتمويل من بعض الدول الغربية.