نتنياهو يدخل الحجر الصحي بعد انتشار (كورونا) داخل الكنيست الإسرائيلي





وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل): "إن شخصًا واحدًا على الأقل من الأربعة يُشتبه في أنه حامل لمتحور (أوميكرون)"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وأكد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن مسؤولاً بالكنيست أبلغ نتنياهو أنه تم التأكد من إصابة مدرب في صالة الألعاب الرياضية بالبرلمان الإسرائيلي بـ(كورونا)، والمدرب الذي تم التأكد من إصابته أشرف على تدريب نتنياهو قبل يومين.





رام الله - دنيا الوطندخل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ونحو 130 آخرين في الكنيست الحجر الصحي، بعد التأكد من إصابة أربعة من موظفي الكنيست الإسرائيلي بفيروس (كورونا).