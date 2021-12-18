مقتل ثمانية أطفال في انفجار بمنطقة الجفارة في ليبيا





وأضافت: "على الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى المكان، وتبين أن سبب الانفجار أحد مخلفات الحروب منذ العام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين".



ودعت الوزارة جميع المواطنين بضرورة الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة والتبليغ عنها فورًا للجهات المختصة، لمنع وقوع مثل هذه الحادثة والمحافظة على الأرواح والممتلكات.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، عن مقتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "إن مديرية أمن الجفارة وردها بلاغ مفاده وقوع انفجار بمنزل عائلة التومي بمنطقة الطويبية".