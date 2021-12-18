روسيا تنقل مساعدات إنسانية جديدة إلى أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن نقل ثلاث طائرات تابعة لها، قامت بنقل مساعدات إنسانية إلى مطار كابل، وتستعد لنقل المواطنين الراغبين بمغادرة أفغانستان.وأضافت الوزارة في بيانها اليوم السبت: "قامت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز Il-76 تابعة لوزارة الدفاع، بنقل مساعدات إنسانية روسية إلى مطار كابل وتستقبل على متنها الذين يرغبون بمغادرة أفغانستان. ونقلت الطائرات الثلاث 36 طنا من البضائع الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية".ويوجد في كل طائرة مجموعة من الأطباء العسكريين مزودة بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة، كذلك إمدادات كافية من مياه الشرب والبطانيات والوجبات الغذائية الفردية للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان.وتابعت وزارة الدفاع: "أنه وبإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين، تم تنظيم عملية الإجلاء الرابعة من أراضي أفغانستان لأكثر من 300 مواطن من روسيا وقرغيزستان وكذلك الطلاب الأفغان الدارسين في الجامعات الروسية".