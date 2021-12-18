طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي





رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (12 وحتى 17 كانون الأول/ ديسمبر 2021).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6498 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6083.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6362 مواطناً و103 أجانب، و33 من فلسطيني الداخل، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين "5950 مواطناً، و87 أجنبياً، و46 من فلسطيني الداخل".