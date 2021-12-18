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مصر: إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري احتفالاً بـ"اليوم الوطني" لقطر

مصر: إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري احتفالاً بـ"اليوم الوطني" لقطر
ألوان علم قطر تزين برج القاهرة احتفالا بـ"اليوم الوطني"
رام الله - دنيا الوطن
تزين برج القاهرة في مصر، أمس الجمعة، بألوان العلم القطري، احتفالا باليوم الوطني لقطرالموافق اليوم 18 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري. 

ونشر حساب سفارة قطر في القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) صوراً للبرج مضاء بألوان العلم القطري.

وتحتفل قطر بذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في 18كانون الأول/ ديسمبر من عام 1978.

ويعد هذا التاريخ من كل عام يوماً للتذكر ببطولات الآباء والأجداد ومجهوداتهم في بناء دولة قطر.

 


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