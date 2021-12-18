مصر: إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري احتفالاً بـ"اليوم الوطني" لقطر











رام الله - دنيا الوطنتزين برج القاهرة في مصر، أمس الجمعة، بألوان العلم القطري، احتفالا باليوم الوطني لقطرالموافق اليوم 18 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.ونشر حساب سفارة قطر في القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) صوراً للبرج مضاء بألوان العلم القطري.وتحتفل قطر بذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في 18كانون الأول/ ديسمبر من عام 1978.ويعد هذا التاريخ من كل عام يوماً للتذكر ببطولات الآباء والأجداد ومجهوداتهم في بناء دولة قطر.