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الاحتلال يواصل إغلاق شارع جنين - نابلس

الاحتلال يواصل إغلاق شارع جنين - نابلس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق شارع جنين نابلس قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن سلطات الاحتلال ما تزال تغلق الشارع الرئيسي الحيوي الرابط بين جنين ونابلس، وتمنع المركبات من دخول مدينة جنين، والخروج منها، ما يضطر المواطنين إلى سلوك طرق فرعية.

وفي السياق، لا يزال عشرات المستوطنين يتواجدون داخل مستوطنة "حوميش" المخلاة، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال.

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