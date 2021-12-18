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كهرباء غزة تصدر تنويهًا للمواطنين في ظل استمرار المنخفض الجوي

كهرباء غزة تصدر تنويهًا للمواطنين في ظل استمرار المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم السبت، تنويهاً مهماً للمواطنين، بالتزامن مع الأجواء الماطرة وانخفاض درجات الحرارة.

وقالت الشركة في تصريح صحفي: "بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الإشعاع الشمسي، نشهد تغيرًا مطردًا في سلوك الأحمال والناتج عن زيادة الطلب على الكهرباء".

وأضافت كهرباء غزة: "ندعو المواطنين للمساهمة الجادة في جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بالقدر الذي يتيح لهم الاستفادة منها بطريقة حكيمة دون هدر أو إسراف وحتى تتمكن طواقم الشركة من المحافظة على استقرار التيار وايصاله للجميع في موعده المحدد".

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