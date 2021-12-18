الملك الأردني يغادر في زيارة إلى قبرص لإجراء مباحثات

رام الله - دنيا الوطناتجه الملك الأردني عبدالله الثاني، أمس الجمعة، إلى زيارة العاصمة القبرصية نيقوسيا، تستمر يوماً واحداً، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.ويشارك الملك، يوم السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي، بفعالية تسليم جائزة مصباح السلام للعام 2021 للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفق (المملكة).وكان من المقرر، أن يزور الملك مدينة أسيزي الإيطالية، للمشاركة في الحفل المخصص لتسليم الجائزة، إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذها المنظمون، عقب مخالطة غوتيريس لأشخاص ثبتت إصابتهم بكورونا، حالت دون ذلك.