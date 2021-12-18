المرور بغزة: أربع وفيات و22 إصابة في 58 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 11 وحتى 17كانون الأوبل/ ديسمبر الجاري.وأفادت إحصائية المرور بأن 58 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، خلّفت أربع حالات وفاة و22 إصابة، منها إصابتان خطيرتان، وست إصابات بجروح متوسطة، و14 إصابة بجروح طفيفة.وأوضحت الإحصائية أن الحوادث خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 91 مركبة، من ضمنها 10 دراجات نارية.