الإمارات وأمريكا تختتمان منتدى الحوار العسكري المشترك السنوي في واشنطن









رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات وأمريكا برئاسة كل من عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وكولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة في العاصمة الأمريكية في واشنطن، ضمن فعاليات منتدى الحوار العسكري المشترك السنوي.وتم خلال هذا اللقاء الذي عقد يومي 15 و 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مراجعة شاملة للمصالح الأمنية المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين، ومناقشة مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية والتحديات الراهنة في المنطقة، وفق (وام).كما وتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدفاعية، بما في ذلك متغيرات أوضاع الأمن الإقليمي الحالية؛ بالإضافة إلى ملفات مكافحة (الإرهاب)، وأمن الملاحة البحرية الدولية، وسبل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.وثمنت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية.