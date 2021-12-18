ضهير: سيتم جمع عينات عشوائية لمصابين بغزة للتأكد من وجود (أميكرون) أو عدمه





رام الله - دنيا الوطنأكد مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة، أن متحور (أميكرون) يسبب نفس الأعراض والعدوى، لافتاً إلى أن كل سلالة تختلف حول سرعة انتشارها.وقال ضهير في حديثه لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء الجمعة: "إننا على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، وسيتم جمع عينات عشوائية لمصابين في قطاع غزة للتأكد من وجود متحور أميكرون أو عدمه".وأضاف: "خلية الأزمة تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات الحالة الوبائية، ونخشى انتشار المتحور في قطاع غزة وزيادة المصابين ونسعى لتوفير الكوادر المدربة والاستعداد لمواجهة أي طارئ".وفي السياق، أشار ضهير إلى أن أكثر من نصف مليون مواطن تلقوا اللقاح، مضيفاً "ما زلنا نؤكد أن هذه الأعداد قليلة، ونستهدف حاليا طلبة الجامعات وبداية الفصل الدراسي القادم سنستهدف الصغار، واللقاحات متوفرة في غزة، وندحض كل الشائعات حول مضاعفات تصيب بعض المطعمين".وأكد ضهير أن بعض الدراسات أوصت خلط بعض اللقاحات لزيادة نسبة الوقاية، ولا يوجد أي خطر بأخذ جرعة معززة بلقاح (فايزر) مع جرعة أولى من لقاح مختلف.ودعا نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة، المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة وسرعة تلقي اللقاحات، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لزيادة أعداد المطعمين لمواجهة الموجة القادمة.