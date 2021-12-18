شؤون فلسطينية

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم السبت

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم السبت
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، عن حالة الطرق لهذا الصباح، اليوم السب.

وأشارت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت إدارة المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأكدت على أن هناك إغلاق كلي لشارع الجلاء (السايد الشرقي والغربي) من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة (السايد الشمالي والجنوبي) من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

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