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الأردن يعتزم استخدام أدوات فحص جديدة تكتشف متحور (أوميكرون)

الأردن يعتزم استخدام أدوات فحص جديدة تكتشف متحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد فراس الهواري، وزير الصحة الأردني، أمس الجمعة، أن الأردن ستستخدم أجهزة فحص جديدة في المطار يمكنها من خلال كشف متحور (أوميكرون) واستثناء المتحورات الأخرى، قبل اللجوء إلى فحص التسلسل الجيني.

وقال الهواري: "إن الأردن اكتشف سبع حالات ثبتت إصابتها بـ(أوميكرون)، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية"، وفق (المملكة).

وأضاف:" أن متحور (أوميكرون) سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات".

وطالب الهواري المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وتابع: "المصاب بفيروس كورونا قابليته أعلى للإصابة مرة أخرى، وجسمه لديه قابلية أعلى لاستقبال الفيروس وهنا لا أتحدث مناعيا".

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