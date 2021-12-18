الاحتلال يقتحم عدة بلدات جنوب جنين ويعتقل أسيرا محرراً من يعبد

رام الله - دنيا الوطناندلعت فجر اليوم السبت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفر راعي جنوب محافظة جنين، وذكرت مصادر محلية أن قوات عسكرية معززة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدات كفر راعي وقباطية ويعبد جنوب جنين وأجرت عمليات بحثوتمشيط.وكثف الاحتلال من تواجد قواته في بلدات صانور، وعرابة، وسيلة الظهر، والجربة، وجبع، كما اعتقل الأسير المحرر عز طالب عطاطرة عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة يعبد.وكذلك اقتحمت قوات الاحتــلال قرية برقة شمال غرب نابلس والتي شهدت يوم أمس هجمات من عشرات المستوطنين استهدفت منازل المواطنين وممتلكاتهم، لكن عمليات التفتيش تركزت في أراضي بلدة كفر راعي حيث استعانت قوات الاحتلال بفرق المشاة الخاصة والكلاب في منطقة "كشكول" و"الطنون"، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ومنعتهم من المرور عبر شارع جنين- نابلس.وأطلق جيش الاحتـلال القنابل المضيئة خلال مليات التمشيط في الأراضي الزراعية جنوب جنين، وتحاول قوات الاحتلال الوصول الى منفذي العملية الفدائية مساء الخميس الماضي قرب مستوطنة حومش المخلاة على طريق جنين نابلس والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.