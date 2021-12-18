القواسمي: ندعو كوادر (فتح) وشعبنا للدفاع عن أرضهم وبيوتهم

دعت حركة (فتح) وعلى لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي بإسمها أسامه القواسمي أبناءها وأبناء شعبنا للوحدة والدفاع عن أرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم أمام الإرهاب الذي يمارسه قطعان المستعمرين وجيش الإحتلال الإسرائيلي.



وقال القواسمي: "إن إسرائيل وأدواتها الإرهابية قد زادت من عدوانها وإرهابها ، وتجاوزت كل الحدود، وشعبنا يدافع عن أرضه ومقدساته وعلى رأسهم المسجد الأقصى المبارك، وأن إسرائيل وحدها من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يمارس بحق كل شيء فلسطيني".







رام الله - دنيا الوطن