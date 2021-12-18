دولي

ألمانيا: فرنسا والدنمارك منطقتين "عاليتي الخطورة"

ألمانيا: فرنسا والدنمارك منطقتين "عاليتي الخطورة"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وضعت دولة ألمانيا كل من فرنسا والدنمارك ضمن منطقتين "عاليتي الخطورة"، ويعني ذلك فرض الحجر على الوافدين غير المطعمين ضد فيروس (كورونا).

وسيطبق الاجراء اعتبارا من الأحد 19 كانون الأول/ ديسمبر، ويتضمن أيضاً الوافدين من النرويج ولبنان وأندورا، وبالتالي على المسافرين الذين لم يستكملوا التطعيم أو لم يسبق لهم الإصابة والتعافي من فيروس (كورونا) أن يحجروا أنفسهم مع إمكان إخضاعهم لفحص في اليوم الخامس بعد وصولهم، وفق (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق، قال كارل لوترباخ، وزير الصحة: "إن ألمانيا التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس عليها أن تستعد لـ"موجة هائلة" جديدة مرتبطة بتفشي المتحور (أوميكرون)".

بدورها، أعلنت الدنمارك، أمس الجمعة، منع قسم واسع من الأنشطة الثقافية وفرض قيود جديدة على الحياة الليلية في محاولة للحد من الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات بالفيروس.

وفيما يتعلق بفرنسا، قال جان كاستكس رئيس الوزراء الفرنسي ، أمس: "إن المتحور (أوميكرون) ستنتشر بسرعة كبيرة لدرجة أنها ستصبح سائدة من مطلع عام 2022".

أخبار ذات صلة

إسرائيل تدرج الإمارات على قائمة الدول الحمراء

إسرائيل تدرج الإمارات على قائمة الدول الحمراء

ترامب يُهاجم يهود الولايات المتحدة

ترامب يُهاجم يهود الولايات المتحدة

أوكرانيا تُعلن رسميًا الاعتراف بالقدس كعاصمة لـ&#34;إسرائيل&#34;

أوكرانيا تُعلن رسميًا الاعتراف بالقدس كعاصمة لـ"إسرائيل"

مصرع 4 أطفال قذفتهم الرياح في أستراليا

مصرع 4 أطفال قذفتهم الرياح في أستراليا

الكشف عن ثغرة أمنية خطيرة في حراسة نتنياهو وبينيت

الكشف عن ثغرة أمنية خطيرة في حراسة نتنياهو وبينيت

مسؤول أمريكي يوجه تهديداً &#34;صريحاً&#34; لإيران.. ماذا قال؟

مسؤول أمريكي يوجه تهديداً "صريحاً" لإيران.. ماذا قال؟

تحذير أوروبي: التطعيم وحده ليس كافياً لمواجهة (أوميكرون)

تحذير أوروبي: التطعيم وحده ليس كافياً لمواجهة (أوميكرون)

مستخدمو (فيسبوك) حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع

مستخدمو (فيسبوك) حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم السبت

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم السبت

الاحتلال يقتحم عدة بلدات جنوب جنين ويعتقل أسيرا محرراً من يعبد

الاحتلال يقتحم عدة بلدات جنوب جنين ويعتقل أسيرا محرراً من يعبد

مستوطنون يهاجمون مركبة وزير الزراعة رياض عطاري ويرشقونها بالحجارة

مستوطنون يهاجمون مركبة وزير الزراعة رياض عطاري ويرشقونها بالحجارة

القواسمي: ندعو كوادر (فتح) وشعبنا للدفاع عن أرضهم وبيوتهم

القواسمي: ندعو كوادر (فتح) وشعبنا للدفاع عن أرضهم وبيوتهم

الشيوخي : عملية إطلاق النار قرب نابلس رد فعل طبيعي وتلقائي من شعبنا

الشيوخي : عملية إطلاق النار قرب نابلس رد فعل طبيعي وتلقائي من شعبنا

الإئتلاف النقابي العمالي في فلسطين يستهجن قرار تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

الإئتلاف النقابي العمالي في فلسطين يستهجن قرار تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

الرئيس يهنئ أمير دولة قطر باليوم الوطني

الرئيس يهنئ أمير دولة قطر باليوم الوطني

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين

منوعات

شاهد: ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان &#34;ميدل بيست&#34; برقصها الجريء

شاهد: ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان "ميدل بيست" برقصها الجريء

شاهد: ابنة معتصم النهار تحدث ضجة كبيرة بفيديو طريف

شاهد: ابنة معتصم النهار تحدث ضجة كبيرة بفيديو طريف

بماذا استبدل عمر كمال كلمة &#34;خمور وحشيش&#34; في الأردن؟

بماذا استبدل عمر كمال كلمة "خمور وحشيش" في الأردن؟

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

شاهد: ابنة سعيد صالح &#34; أنا بكره الزعيم عادل إمام&#34;

شاهد: ابنة سعيد صالح " أنا بكره الزعيم عادل إمام"

وفاة نجم برنامج (ذا فويس) بعد صراع مع المرض

وفاة نجم برنامج (ذا فويس) بعد صراع مع المرض

قصي خولي يتغزل بداليدا خليل.. ماذا قال عنها؟

قصي خولي يتغزل بداليدا خليل.. ماذا قال عنها؟

بسبب جاستين بيبر.. فاشينيستا سعودية تحصل على سيارة لامبورغيني

بسبب جاستين بيبر.. فاشينيستا سعودية تحصل على سيارة لامبورغيني

شاهد: هيا مرعشلي بدون فلتر.. وتعليقات الجمهور الصادمة

شاهد: هيا مرعشلي بدون فلتر.. وتعليقات الجمهور الصادمة

شاهد: مصطفى الآغا يمدح أصالة نصري.. والأخيرة ترد

شاهد: مصطفى الآغا يمدح أصالة نصري.. والأخيرة ترد

عربي

الأردن يعتزم استخدام أدوات فحص جديدة تكتشف متحور (أوميكرون)

الأردن يعتزم استخدام أدوات فحص جديدة تكتشف متحور (أوميكرون)

سلطنة عُمان: نُدين إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين

سلطنة عُمان: نُدين إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين

حزب الله: الإدارة الأمريكية تريد تغيير موقع لبنان وهويته

حزب الله: الإدارة الأمريكية تريد تغيير موقع لبنان وهويته

قطر تسجل أول 4 إصابات بمتحور (أوميكرون)

قطر تسجل أول 4 إصابات بمتحور (أوميكرون)