ألمانيا: فرنسا والدنمارك منطقتين "عاليتي الخطورة"

رام الله - دنيا الوطنوضعت دولة ألمانيا كل من فرنسا والدنمارك ضمن منطقتين "عاليتي الخطورة"، ويعني ذلك فرض الحجر على الوافدين غير المطعمين ضد فيروس (كورونا).وسيطبق الاجراء اعتبارا من الأحد 19 كانون الأول/ ديسمبر، ويتضمن أيضاً الوافدين من النرويج ولبنان وأندورا، وبالتالي على المسافرين الذين لم يستكملوا التطعيم أو لم يسبق لهم الإصابة والتعافي من فيروس (كورونا) أن يحجروا أنفسهم مع إمكان إخضاعهم لفحص في اليوم الخامس بعد وصولهم، وفق (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، قال كارل لوترباخ، وزير الصحة: "إن ألمانيا التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس عليها أن تستعد لـ"موجة هائلة" جديدة مرتبطة بتفشي المتحور (أوميكرون)".بدورها، أعلنت الدنمارك، أمس الجمعة، منع قسم واسع من الأنشطة الثقافية وفرض قيود جديدة على الحياة الليلية في محاولة للحد من الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات بالفيروس.وفيما يتعلق بفرنسا، قال جان كاستكس رئيس الوزراء الفرنسي ، أمس: "إن المتحور (أوميكرون) ستنتشر بسرعة كبيرة لدرجة أنها ستصبح سائدة من مطلع عام 2022".