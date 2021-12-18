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مصر تعلن رصد أول ثلاث حالات لمتحور (أوميكرون)

مصر تعلن رصد أول ثلاث حالات لمتحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، عن رصدها لثلاث حالات للمتحور الجديد من فيروس (كورونا) (أوميكرون)، وذلك ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.

وأكدت الوزارة أن المصابين  تم عزلهم واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، وفق (المصراوي).

وقالت: "إنه طبقا لنظام الترصد فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي".

وبينت أن عملية الرصد والمتابعة لم تسفر عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور "أوميكرون" في أي من المطارات أو الموانئ.

وطالبت الوزارة الصحة بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس (كورونا)، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، كما دعت بضرورة الإسراع في تلقي لقاحات فيروس (كورونا) لحمايتهم من خطر الإصابة.

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