شؤون فلسطينية

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ124 وسط تدهور خطير على صحته

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ124 وسط تدهور خطير على صحته
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير هشام أبو هواش (40) عاماً، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 124على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، رغم خطورة وضعه الصحي، ودخوله مرحلة حرجة.

ويقبع الأسير أبو هواش داخل سجن عيادة الرملة بحالة صحية صعبة للغاية، حيث يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر وفقد الكثير من وزنه.

يذكر أن الأسير أبو هواش (40) عاماً من دورا/ الخليل معتقل منذ تاريخ 27 تشرين أول/ أكتوبر 2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.

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