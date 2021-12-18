الإئتلاف النقابي العمالي في فلسطين يستهجن قرار تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

واعتبر الائتلاف النقابي بأن هذا الاعلان يشكل تراجعا واضحا عن تطبيق هذا النظام وان اعتبار الاشهر الثلاثة الأولى هي بمثابة توعية غير مقنعة وتأتي في إطار التهرب من الالتزام في التطبيق لهذا النظام وكان الأمين العام للائتلاف النقابي العمالي في فلسطين محمد عرقاوي قد شكك سابقا في قدرة الأطراف المتحاورة في تطبيق هذا النظام مستندا على غياب التمثيل الحقيقي لأطراف الإنتاج وبالتالي عدم قدرتهم على تطبيق النظام حسب الموعد المحدد اصلا وهو 1/1/2022.





وطالب من وزارة العمل بأن تكون حاسمة وصريحة في العودة إلى تطبيق هذا النظام حسب الموعد المحدد معتبرا أن أغلب العمال يعلمون بقرار رفع نسبة الحد الأدنى وينتظرون بداية العام الجديد 2022 لتطبيق هذا القرار بفارغ الصبر.





وأكد على أن عدم التطبيق في الوقت المحدد يشكل تراجعا واضحا في الدور المنوط بالوزارة ويشكل تراجعا واضحا في قدرة طرفي الإنتاج ومن يمثلهم في لجنة الحوار الاجتماعي على التنفيذ.





