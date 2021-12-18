إسرائيل تدرج الإمارات على قائمة الدول الحمراء





ويبدأ سريان مفعول حظر السفر الى هذه البلدان يوم الاثنين المقبل، وصوت ضد توسيع رقعة القائمة الحمراء وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي ووزير الشتات نحمان شاي وكلاهما من حزب العمل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وفي غضون ذلك افيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ينوي طرح مشروع قرار على الحكومة غداً بإغلاق شبه تام للأجواء الإسرائيلية امام الرحلات الوافدة وادراج دول أخرى في قائمة الدول الحمراء مثل الولايات المتحدة وكندا ودول في غرب أوروبا مثل البرتغال.



كما ينوي بينت فرض تعليمات الشارة الخضراء في المجمعات التجارية اذا اجتاز عدد المصابين اليومي في إسرائيل الألف.





كما سيبدأ غداً الأحد العمل بتعليمات الشارة البنفسجية في هذه المجمعات وسيتم تشديد المراقبة على التقيد بهذه التعليمات.

رام الله - دنيا الوطنصادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، من خلال استفتاء هاتفي، على إدراج الإمارات العربية المتحدة على قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر إليها وكذلك ست دول أوروبية، وهي : ايرلندا والنرويج واسبانيا وفنلندا والسويد وفرنسا.