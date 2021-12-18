الطقس: استمرار المنخفض الجوي مصحوب بأمطار متفرقة فوق معظم المناطق

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تأثر البلاد اليوم السبت بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً ، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.والأحد، أجواء مستقرة غائمة جزئياً إلى صافية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .أما الاثنين تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتله هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات ألحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو مغبرا خاصة فوق المناطق الجنوبية وفي ساعات الصباح وفي ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وتزداد غزارة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.الثلاثاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا نهارا وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يوم السبت من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.