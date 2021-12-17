دولي

ترامب يُهاجم يهود الولايات المتحدة

ترامب يُهاجم يهود الولايات المتحدة
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم باتوا لا يحبون إسرائيل.

وقال ترامب، وفق ما نقل موقع (واللا): "معظم يهود الولايات المتحدة لم يعودوا يحبون إسرائيل، وصحيفة (نيويورك تايمز) تكره إسرائيل".

 وأوضح ترامب أن المسيحيين الإنجيليين في أمريكا،  يحبون "إسرائيل" أكثر من اليهود، مضيفًا: "في الماضي كان لإسرائيل سيطرة كاملة على الكونجرس، واليوم أعتقد أن العكس تمامًا يحدث وأن باراك أوباما وجو بايدن تسببا في ذلك".

وأشار إلى أنه في الانتخابات التي خاضوها بايدن وأوباما، ما زالوا يحصلون على العديد من الأصوات من اليهود، مما يعني أن اليهود في الولايات المتحدة إما لا يحبون "إسرائيل" أو لا يهتمون بها، عندما تنظر إلى نيويورك تايمز فإن صحيفة تكره "إسرائيل"، واليهود هم من يديرون الصحيفة، في إشارة لعائلة (زالتسبيرجر).

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