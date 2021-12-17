"حماس" تُهدد الاحتلال: المساس بالأسيرات سيكون له تبعات وارتدادات

رام الله - دنيا الوطنهدد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، الاحتلال الإسرائيلي بقوله إن المساس بالأسيرات سيكون له تبعات وارتدادات.وقال جبارين في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، مساء الجمعة: "نسعى وبشكل حثيث ومتواصل، ونعمل على منع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى والأسيرات داخل السجون".وأكد أن حماس تتابع بالغ أوضاع الأسيرات داخل سجون الاحتلال ومحاولة إدارة السجون الاستفراد بهن والاعتداء عليهن.وكان مكتب إعلام الأسرى، قال صباح اليوم إن توترا شديدا يسود منذ الأمس السجون على خلفية الهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسيرات.وأكد المكتب في بيان صحفي، أن حالة من الاستنفار في صفوف الأسرى جرت على إثر هذه الهجمة، وجرى إغلاق للأقسام في السجون.