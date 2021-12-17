مجدلاني: اعتراف أوكرانيا بالقدس عاصمة لإسرائيل يتطلب تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اعتراف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل وتحديده موعدا لفتح سفارة بلاده فيها انهيارا سياسيا واخلاقيا لنظام فقد مصداقيته امام شعبه اولا وجيرانه.وقال مجدلاني: إن الرئيس الأوكراني رهن نفسه وبلاده لتكون قاعدة انطلاقة لتهديد أمن جيرانه وقدم هذا الاعتراف كمكافئة للدعم الذي تقدمه له الولايات المتحدة واسرائيل، واصبحت التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني ثمنا لكل من يرغب بالحفاظ على مصالحة على حساب مصالحنا التاريخية.وطالب مجدلاني باتخاذ موقف واضح وصريح ليس فقط بادانة هذا الخطوة المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية ،وانما على الاقل بسحب السفير وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، واتخاذ كل مايلزم باستخدام ادوات الضغط العربية والاسلامية والدولية عليه للتراجع عن هذه الخطوة التي تضع اوكرانيا في مصاف الدول المساندة لدولة الابرتهايد والفصل العنصري.