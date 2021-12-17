النضال الشعبي: نطالب بوضع ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب

رام الله - دنيا الوطنطالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني المجتمع الدولي بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة التي ترتكب الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها.وقالت الحبهة خلال اجتماع فرع شمال الخليل بحضور اعضاء اللجنة المركزية محمد شلالدة جمال الفروخ وسونيا مضيه وأمين سر الفرع المهندس محمد جحشن ، وأعضاء قيادة الفرع مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك القرار 2334، ورفع اعتداءات المستوطنين إلى "الجنائية الدولية" وحثها على سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.وتابعت إن إرهاب ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم يضرب في كل مكان في الضفة الغربية تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة.وناقشت الجبهة خلال اجتماعها الأوضاع والمستجدات السياسية والتنظيمية والتحضير لانتخابات المجالس المحلية والبلدية بمرحلتها الثانية.