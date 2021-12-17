هنادي الحلواني تعود إلى الأقصى بعد إبعاد لـ 6 أشهر

رام الله - دنيا الوطنعادت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني إلى المسجد الأقصى المبارك، الجمعة، بعد إبعادها عنه قسرًا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمدة 6 أشهر.وقالت الحلواني عقب عودتها إلى الأقصى: "الحمد لله الذي منّ عليّ فردّ لي روحي، الحمد لله الذي أذن لي بالعودةِ والجبرِ بعد طول إبعاد".وأضافت: "منذ ساعات الفجر الأولى مضيتُ للأقصى بعد أن انتهى إبعاد ظالم آخر".ونبهت إلى أن "كلّ شيء في الأقصى يختلف عن سواه، حتى لقاء الأحبة فيه يختلف، وحتى السجود على ثراه مختلف"، وأضافت الحلواني: "اليوم، لأول مرة منذ أعوام، أصلي صلاة الجمعة داخل الساحات لا على الأبواب".وتابعت: "كان يوماً مختلفاً حقاً، وكانت عودةً فريدة أشكر كلّ من جعلها كذلك، وكل من كان بانتظار عودتي حاملاً هديته وشوقه".وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استدعت مخابرات الاحتلال المرابطة الحلواني إلى جانب المرابطة خديجة خويص للتحقيق.كانت سلطات الاحتلال جددت إبعادها عن الأقصى 6 أشهر، منتصف حزيران/ يونيو الماضي، بعد ساعات فقط من عودتها إليه إثر إبعاد دام أكثر من 6 أشهر.