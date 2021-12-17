سلطنة عُمان: نُدين إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطندان القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى دولة فلسطين المستشار سالم بن حبيب العميري، الإرهاب الاستيطاني المستمر في عدة مناطق شمال الضفة الغربية.وأوضحت سفارة عمان في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، أن العميري أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الزراعة رياض العطاري بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين قرب حوارة جنوب نابلس، منتمنيا له ولكأفة الأهالي السلامة.وأكد العميري وقوف سلطنة عمان الدائم مع الشعب الفلسطيني، راجيا لدولة فلسطين وشعبها كل خير، والعيش في أمن وسلام.