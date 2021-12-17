الخارجية الفلسطينية تستدعي ممثل أوكرانيا بعد اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطناستدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، ممثل جمهورية أوكرانيا لدى دولة فلسطين مكسيم تايوكين لاستيضاح موقف أوكرانيا الرسمي من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفتح سفارة لها في المدينة المحتلة.وأكد تايوكين خلال لقائه مع نائب قطاع أوروبا في الوزارة غادة عرفات، بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بأن اوكرانيا ثابتة على موقفها بخصوص القدس، وأنها تدعم كل الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الاوسط.وشدد على أن قضية القدس يجب حلها من خلال المفاوضات وعلى أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة، وأن اوكرانيا لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس.