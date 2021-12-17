صحفي إسرائيلي يتوقع توجيه جيش الاحتلال ضربة عسكرية لغزة ردًا على أحداث الضفة

رام الله - دنيا الوطنتوقع يوآف ليمور، المراسل العسكري لصحيفة (يسرائيل هيوم)، أن يتخذ جيش الاحتلال خطوة عسكرية تجاه قطاع غزة، ردا على الاحداث الميدانية التي تجري في الضفة الغربية، والتي كان اخرها عملية اطلاق النار التي وقعت مساء الخميس قرب مستوطنة حومش بمدينة نابلس.وقال ليمور: "اجعلو حماس تفهم، أن العمليات في الضفة الغربية ستدفع ثمنها في قطاع غزة، فبينما تسعى حماس لتسخين الوضع في الضفة الغربية، فهي تتمتع بالهدوء في قطاع غزة".وأضاف: "هذا وضع لا يطاق، يجب وقفه، فعلى إسرائيل أن تتخذ خطوة جديدة تتجنبها حتى الأن، وهي تدفيع حماس وقادتها في قطاع غزة ثمن العنف الذي يشجعونه في الضفة"، على حد تعبيره.بدوره، أكد تال ليف رام، المراسل العسكري لصحيفة (معاريف)، أن حركة حماس تواصل محاولتها اعادة تأهيل قدراتها المسلحة في الضفة الغربية بتوجيهات مباشرة من قطاع غزة.وأشار ليف رام، إلى أن حركة حماس ستحاول الاستفادة من عملية الأمس؛ لإشعال الوضع في الضفة وإثبات أن محاولات إحباط البنية التحتية المسلحة لها في الفترة الأخيرة لم يوقف قدرتها على تنفيذ العمليات.وأوضح أن مهمة فرقة الضفة في الجيش إلى جانب ملاحقة منفذي الهجوم، هي وقف موجة العمليات التي يمكن أن تتطور وتؤدي إلى مزيد من التصعيد.