دعوات واسعة للتصدي لعربدات المستوطنين في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطندعت فعاليات شعبية ووطنية، الجمعة، المواطنين إلى التصدي بحزم لجرائم وعربدات المستوطنين المتصاعدة ضد الأهالي في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية، خصوصا في مدينة نابلس.وحثت اللجان الشعبية الفلسطينية المواطنين على التجمع ومؤزارة ومساندة أهالي بلدة برقة شمال غرب نابلس والتي يهاجمها مئات المستوطنون بوحشية منذ مساء أمس بإسناد كامل من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ويتجمع المستوطنون بالمئات في مستوطنة "حومش" المخلاة شمال نابلس عبر باصات ومركبات، وينتشرون على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، قبل تنفيذ اعتداءاتهم وجرائمهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في القرى الواقعة على أطراف نابلس.ومنذ مساء أمس، اعتدى المستوطنون ممن يطلق عليهم "بشبيبة التلال"، على 20 منزلًا وخربوا محتوياتها، وسط إطلاق قنابل الغاز من الاحتلال على المواطنين في البلدة.وهاجم المستوطنون منازل المواطنين بالرصاص وأحرقوا "بركسا" وحاولوا إحراق منزل للمواطنين في البلدة.وأطلق أهالي برقة نداء استغاثة للقرى المجاورة للتصدي لهجمات المستوطنين، محذرين من تصاعد الهجمات، خاصة على مفارق الطرقات والقرى المحاذية للمستوطنات.ولبّى أهالي "سبسطية" استغاثة أهالي برقة ودعوا أحرار شعبنا للالتحام مع الاحتلال وأطلقوا دعوات في البلدة عبر سماعات المساجد لنصرة أهالي برقة المجاورة والدفاع عنهم من هجمات المستوطنين.وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال برقة وأطلقت وابلا من الغاز السام والرصاص المطاطي على المواطنين، وسط تقييد حركة المواطنين داخل البلدة.وجاء اقتحام بلدة برقة بشكل واسع بعد عملية إطلاق نار نفذها مقامون، مساء أمس الخميس، صوب مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة "خومش" المخلاة، أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.