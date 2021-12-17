العاروري: كل من يعترض طريق المقاومين فهو يخدم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن "كل الذين يعترضون طريق المجاهدين يخدمون الاحتلال".وقال العاروري إن حركة حماس ملتزمة بما يصدر من قيادتها كما يليق بحركة مقاومة ضمن سياسية متفق عليها لا يضيع فيها دم الشهداء ولا التضحيات والجراح.ونقل العاروري باسم قيادة حماس في الداخل والخارج التعازي والمواساة لضحايا مخيم البرج الشمالي.وقال العاروري:" لا يستطيع أحد أن يعتدي على هذه الحركة ويخرج كأن شيئاً لم يكن ولكل أمر أوانه وطريقته، ولا يضيع حق وراءه مطالب، ولن يثنينا شي عن طريق الجهاد والمقاومة".وأضاف العاروري:" لا نهن ولا نحزن ولا يخفينا أحد ولا يردنا عن طريقنا أحد فقد استشهد الكثير من أبنائنا وقادتنا، ولم يثننا ذلك عن الذهاب في طريقنا بل نزداد إصرار على المضي".ودعا الدولة اللبنانية للقيام بمسؤوليتها بمعاقبة الذين ارتكبوا جريمة البرج الشمالي.وأكد العاروري أن حماس رأس الحربة في صدر العدو ورأس حربة الأمة لتحرير فلسطين.وأوضح أن حماس ستبقى على درب المقاومة وأن قادتها ثابتون على مبادئهم في تحرير فلسطين كل فلسطين.