قطر تسجل أول 4 إصابات بمتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قطر، الجمعة، تسجيل أول 4 حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها كانت لقطريين ومقيمين عائدين لها بعد سفرهم للخارج.وذكرت أن المصابين يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى، مشيرة إلى أنهم سيستمرون في الحجر الصحي إلى أن يتم شفاؤهم وتظهر نتائج الفحوصات التي تجرى لهم سلبية.ولفتت وزارة الصحة إلى أن ثلاثة من الأفراد الأربعة المصابين بمتحور "أوميكرون" كانوا قد تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين من لقاح كوفيد-19 وقد مر على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر، بينما كانت حالة واحدة من الحالات الأربع لشخص لم يتلق التطعيم.ودعت جميع أفراد المجتمع إلى القيام بدورهم لمكافحة جائحة كورونا من خلال تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 وتلقي الجرعة المعززة من اللقاح بمجرد أن يكونوا مؤهلين لتلقيها، والمسارعة لإجراء الفحوصات في حال الاشتباه في ظهور أعراض وعلامات الإصابة بكوفيد-19 والالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد-19 التي اقرتها الدولة.