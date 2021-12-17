شؤون فلسطينية

الأسرى يقررون خطوات احتجاجية رفضًا لعزل الأسيرتين دويات وباكير

الأسرى يقررون خطوات احتجاجية رفضًا لعزل الأسيرتين دويات وباكير
رام الله - دنيا الوطن
قرر الأسرى في سجون الاحتلال تنفيذ خطوات احتجاجية رفضًا لعزل الأسيرتين المقدسيتين شروق دويات، ومرح باكير في زنازين سجن "الدامون"، وكذلك رفضًا لاعتداء قوات "النحشون" على إحدى الأسيرات المقدسيات أمس.

وأوضح نادي الأسير أنّ خطوات الأسرى تتمثل بارتداء اللباس الخاص بإدارة سجون الاحتلال (لباس الشاباص) والذي يعني أنّ الأسرى في حالة استعداد لأي مواجهة، إضافة إلى إغلاق الأقسام، ورفض ما يسمى "بالفحص الأمني"، وتحميل الإدارة المسؤولية عن أي حالة مواجهة قد تحدث داخل السجون.

وأضاف، أنّه وإن لم تستجب الإدارة خلال 24 ساعة لمطلبهم المتمثل بإنهاء عزل الأسيرتين دويات وباكير، سيخرج ممثلو التنظيمات من أقسامهم إلى الزنازين، وعلى الإدارة أن تتحمل المسؤولية ما قد يحصل لاحقًا.

وكان الأسرى الليلة الماضية قد بدأوا بتنفيذ خطوات احتجاجية أولية تمثلت بإغلاق الأقسام.

يذكر أنّ الأسيرة الجريحة دويات معتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن لمدة 16 عامًا، والأسيرة الجريحة مرح باكير معتقلة كذلك منذ عام 2015، وهي محكوم بالسّجن لمدة ثماني سنوات ونصف، علمًا أنها وحينما اُعتقلت كانت تبلغ من العمر 16 عامًا.

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