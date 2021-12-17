مشعل: حماس تحترم سيادة لبنان ولن نحول المخيمات لساحة قتال

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، إن حركته تحترم سيادة لبنان، ولن تحول ما حدث في البرج الشمالي إلى ساحة قتال بالمخيمات الفلسطينية.وأكد مشعل خلال لقائه بعائلات فلسطينية بمدينة صيدا، أن الفلسطينيين ضيوفًا على أرض لبنان حتى العودة إلى أرض الوطن، مضيفًا أنه لا طريق لتحرير فلسطين إلا بالجهاد والشهادة، فالشعب الفلسطيني قدم قادته شهداء على طريق الحرية.وقال إن من أطلق النار على الناس في مخيم البرج الشمالي، لن يفلت من العقاب، لافتًا إلى أن حماس حريصة على وحدة الصف والدم الفلسطيني.ودعا مشعل حركة فتح إلى المبادرة بتطييب خواطر عوائل مخيم البرج الشمالي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني بعد معركة سيف القدس يضع أقدامه على بداية الشوط الأخير من تحرير فلسطين.وبيّن أن هزيمة الاحتلال قريبة، وبعد هزيمته سيتغير وجه المنطقة، مشيرًا إلى أن الذين طبعوا مع الاحتلال خذلوا شعبنا وقضيتنا، وأصبحوا على الهامش.