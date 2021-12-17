شؤون فلسطينية

مستوطنون يُقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق الخليل

مستوطنون يُقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أقام مستوطنون، اليوم الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين نصبوا "كرفانًا" وخيام على تلة بالقرب من المستوطنة المذكورة.

وأكد المواطن عطا جابر أن مجموعة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال وضعوا "كرفانا" وخيام على أرض المواطن حمودة جابر، بالقرب من "الشارع الالتفافي" شرق مدينة الخليل.

وأشار جابر، إلى أن المستوطنين يحاولون أن يستولوا على مزيد من أراضي المواطنين بهدف التوسع الاستيطاني أو توسعة مستوطنات قائمة بحجة أنها أرض دولة، أو في المناطق المسماة (ج).

كما طارد جيش الاحتلال الصحفيين الذين حاولوا تغطية الحدث ومنعوهم من التصوير، من بينهم مصور وكالة "وفا" بالخليل مشهور وحواح.

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