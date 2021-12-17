"فتح" تدعو الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه وبيوته أمام ارهاب المستوطنين

رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح) أبناءها وأبناء شعبنا للوحدة والدفاع عن أرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم، أمام الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي.وقال عضو المجلس الثوري للحركة، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل وأدواتها الإرهابية قد زادت من عدوانها وإرهابها وتجاوزت كل الحدود، وشعبنا يدافع عن أرضه ومقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن إسرائيل وحدها من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يمارس بحق كل شيء فلسطيني.