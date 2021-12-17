شؤون فلسطينية

آخر تحديث للمنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.. ومتى ينتهي؟

آخر تحديث للمنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.. ومتى ينتهي؟
رام الله - دنيا الوطن
توقع الراصد الجوي، نادر اشتي، أن يستمر تأثير الكتلة الباردة والرطبة، مساء اليوم الجمعة، وغدًا السبت.

وأوضح اشتي أن التوقعات بأن تنتشر الأمطار لتشمل معظم المناطق، وقد تكون غزيرة أحيانا مع أفضلية للمناطق الساحلية والشمالية والوسطى وتنتشر أحيانا للمناطق الجنوبية من الأردن وفلسطين على شكل زخات من الأمطار.

ولفت إلى أن التوقعات باستمرار الأمطار حتى ساعات الصباح، وفي ساعات الظهر تنحسر الأمطار للمناطق الشمالية والساحلية مع نشاط للرياح.

أما يوم الأحد فتوقع اشتي أن يكون استقرار مؤقت على الأجواء مع بقاء الجو باردا نتيجة تدفق الرياح الباردة والنشطة مع ظهور السحب.

وفي يوم الاثنين، توقع أن تعبر المنطقة جبهة هوائية باردة منذ ساعات الفجر، يصحبها اشتداد للرياح وانتشار للأمطار بدأ من المناطق الشمالية والساحلية.

وأشار إلى أن الأمطار ستنتشر تدريجيًا، وبساعات الظهر والمساء يتحول الجو لعاصف وماطر وبارد بمعظم المناطق بحيث تصل سرعة الرياح إلى 75 كلم بالساعة، وتبدأ الثلوج بالتساقط على المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 1200متر كجبال جنوب الأردن وسوريا ولبنان وجبل الشيخ هضبة الجولان وبساعات الليل ينحسر تساقط الثلوج وتضعف فرصة الأمطار على المناطق الجنوبية لتستمر على المناطق الشمالية والوسطى.

أما يوم الثلاثاء فوفق توقعات اشتي فإنه منذ ساعات الفجر تخف سرعة الرياح وتضعف فرص الهطولات للمناطق الوسطى والجنوبية وبأفضلية للمناطق الشمالية والساحلية.

وفي يومي الأربعاء والخميس تبقى المنطقة تحت تأثير التيارات الباردة والرطبة والرياح النشطة وتزداد الفرصة لتساقط الأمطار على فترات وتنتشر للمناطق الوسطى والجنوبية ببعض الأحيان.

أما يومي الجمعة والسبت فتوقعات باستقرار على الأجواء مع بقاء الجو باردا وخاصة أثناء الليل مع رياح شرقية تزيد من نسبة الإحساس بالبرودة.

أخبار ذات صلة

مشعل: حماس تحترم سيادة لبنان ولن نحول المخيمات لساحة قتال

مشعل: حماس تحترم سيادة لبنان ولن نحول المخيمات لساحة قتال

مستوطنون يُقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق الخليل

مستوطنون يُقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق الخليل

اصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

اصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

&#34;فتح&#34; تدعو الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه وبيوته أمام ارهاب المستوطنين

"فتح" تدعو الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه وبيوته أمام ارهاب المستوطنين

نزال: ندعو أوروبا لخطوات عقابية ضد منظمات الاستيطان الإرهابية

نزال: ندعو أوروبا لخطوات عقابية ضد منظمات الاستيطان الإرهابية

رام الله: الاحتلال يحتجز رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على حاجز عسكري

رام الله: الاحتلال يحتجز رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على حاجز عسكري

فلسطين: 4 وفيات و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 4 وفيات و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

اصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

نزال: ندعو أوروبا لخطوات عقابية ضد منظمات الاستيطان الإرهابية

نزال: ندعو أوروبا لخطوات عقابية ضد منظمات الاستيطان الإرهابية

الاحتلال يعتدي بالضرب على طفل في الخليل

الاحتلال يعتدي بالضرب على طفل في الخليل

قراقع: سنطلق مشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية مع بداية العام الجديد

قراقع: سنطلق مشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية مع بداية العام الجديد

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء غرب أريحا

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء غرب أريحا

تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تركزت في القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تركزت في القدس

اعتقالات بمداهمات للاحتلال جنوب جنين

اعتقالات بمداهمات للاحتلال جنوب جنين

منوعات

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

شاهد: ابنة سعيد صالح &#34; أنا بكره الزعيم عادل إمام&#34;

شاهد: ابنة سعيد صالح " أنا بكره الزعيم عادل إمام"

وفاة نجم برنامج (ذا فويس) بعد صراع مع المرض

وفاة نجم برنامج (ذا فويس) بعد صراع مع المرض

قصي خولي يتغزل بداليدا خليل.. ماذا قال عنها؟

قصي خولي يتغزل بداليدا خليل.. ماذا قال عنها؟

بسبب جاستين بيبر.. فاشينيستا سعودية تحصل على سيارة لامبورغيني

بسبب جاستين بيبر.. فاشينيستا سعودية تحصل على سيارة لامبورغيني

شاهد: هيا مرعشلي بدون فلتر.. وتعليقات الجمهور الصادمة

شاهد: هيا مرعشلي بدون فلتر.. وتعليقات الجمهور الصادمة

شاهد: مصطفى الآغا يمدح أصالة نصري.. والأخيرة ترد

شاهد: مصطفى الآغا يمدح أصالة نصري.. والأخيرة ترد

بعد تداول عقد زواج مزور منسوب إليها.. علا الفارس غاضبة وترد بقوة

بعد تداول عقد زواج مزور منسوب إليها.. علا الفارس غاضبة وترد بقوة

فاطمة الأنصاري تكشف سر اختفائها عن السوشيال ميديا

فاطمة الأنصاري تكشف سر اختفائها عن السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

عربي

وفاة لبناني أضرم النار في نفسه بسبب الأوضاع الصعبة

وفاة لبناني أضرم النار في نفسه بسبب الأوضاع الصعبة

الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة صقيع تُجمد الأشياء

الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة صقيع تُجمد الأشياء

الكويت: بدء تسجيل النساء للالتحاق بالجيش لأول مرة في تاريخها

الكويت: بدء تسجيل النساء للالتحاق بالجيش لأول مرة في تاريخها

شهيد في عدوان إسرائيلي على سوريا

شهيد في عدوان إسرائيلي على سوريا