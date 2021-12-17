آخر تحديث للمنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.. ومتى ينتهي؟

رام الله - دنيا الوطنتوقع الراصد الجوي، نادر اشتي، أن يستمر تأثير الكتلة الباردة والرطبة، مساء اليوم الجمعة، وغدًا السبت.وأوضح اشتي أن التوقعات بأن تنتشر الأمطار لتشمل معظم المناطق، وقد تكون غزيرة أحيانا مع أفضلية للمناطق الساحلية والشمالية والوسطى وتنتشر أحيانا للمناطق الجنوبية من الأردن وفلسطين على شكل زخات من الأمطار.ولفت إلى أن التوقعات باستمرار الأمطار حتى ساعات الصباح، وفي ساعات الظهر تنحسر الأمطار للمناطق الشمالية والساحلية مع نشاط للرياح.أما يوم الأحد فتوقع اشتي أن يكون استقرار مؤقت على الأجواء مع بقاء الجو باردا نتيجة تدفق الرياح الباردة والنشطة مع ظهور السحب.وفي يوم الاثنين، توقع أن تعبر المنطقة جبهة هوائية باردة منذ ساعات الفجر، يصحبها اشتداد للرياح وانتشار للأمطار بدأ من المناطق الشمالية والساحلية.وأشار إلى أن الأمطار ستنتشر تدريجيًا، وبساعات الظهر والمساء يتحول الجو لعاصف وماطر وبارد بمعظم المناطق بحيث تصل سرعة الرياح إلى 75 كلم بالساعة، وتبدأ الثلوج بالتساقط على المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 1200متر كجبال جنوب الأردن وسوريا ولبنان وجبل الشيخ هضبة الجولان وبساعات الليل ينحسر تساقط الثلوج وتضعف فرصة الأمطار على المناطق الجنوبية لتستمر على المناطق الشمالية والوسطى.أما يوم الثلاثاء فوفق توقعات اشتي فإنه منذ ساعات الفجر تخف سرعة الرياح وتضعف فرص الهطولات للمناطق الوسطى والجنوبية وبأفضلية للمناطق الشمالية والساحلية.وفي يومي الأربعاء والخميس تبقى المنطقة تحت تأثير التيارات الباردة والرطبة والرياح النشطة وتزداد الفرصة لتساقط الأمطار على فترات وتنتشر للمناطق الوسطى والجنوبية ببعض الأحيان.أما يومي الجمعة والسبت فتوقعات باستقرار على الأجواء مع بقاء الجو باردا وخاصة أثناء الليل مع رياح شرقية تزيد من نسبة الإحساس بالبرودة.