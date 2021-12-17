نزال: ندعو أوروبا لخطوات عقابية ضد منظمات الاستيطان الإرهابية

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح اليوم الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة ضد عنف المستوطنين الارهابيين. وتحمل مسؤولياتها الدولية تجاه ردع المنظمات الارهابية التي تعمل لصالح المستوطنين.وقال المتحدث باسم حركة فتح د. جمال نزال: نظرا لانفلات العنف الارهابي للمستوطنين اليهود ضد العزل الفلسطينيين نطلب من دول العالم وبخاصة دول اوروبا ان تتخذ خطوات لحظر. دخول المستوطنين المعروفين بالضلوع تأييدا أو نشاطا عضويا في المنظمات الارهابية الصهيونية التي تروع المدنيين الفلسطينيين منذ سنين طويلة وتحت حماية او رعاية تصل شكل التسهيلات والتواطؤ من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.وقال بيان الحركة: بات مطلوبا اليوم وضع حد لهذه الممارسات ونؤمن ان باستطاعة الدول الأوروبية اتخاذ موقف يعبر عن خروجها عن الصمت تجاه الارهاب الاستيطاني القبيح.ودعت حركة فتح الجاليات الفلسطينية في العالم الى تبصير المستويات البرلمانية والشعبية في المجتمعات المضيفة بخطورة ما يمارس الاحتلال الاسرائيلي من فظائع من خلال ذراعه غير الرسمية وهي المستوطنين المسلح اغلبهم بسلاح يهدد أمن الشعب الفلسطيني افرادا ومجتمعات على السواء.