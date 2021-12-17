فلسطين: 4 وفيات و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات و333 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و363 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في الخليل وحالة في بيت لحم نتيجة الإصابة بالفيروس.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 56، ضواحي القدس 8، الخليل 58، طوباس 5، رام الله والبيرة 43، جنين 12، نابلس 12، سلفيت 1، طولكرم 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 135.وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 53، ضواحي القدس 6، الخليل 60، طوباس 2، رام الله والبيرة 50، جنين 19، نابلس 17، طولكرم 3، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 150.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 97 مريضا، بينهم 12 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.