إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

رام الله - دنيا الوطنأصيب 10 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال المواجهات التي شهدتها بلدة بيتا، إضافة إلى 5 آخرين نتيجة سقوطهم.وفي بيت دجن، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني و14 بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.