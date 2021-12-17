40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 40 ألف مواطن أدوا الجمعة في الأقصى، رغم التضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة.وكان المئات أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعوات أطلقتها مؤسسات ونشطاء مقدسيون، رغم الاقتحامات التي شهدتها البلدة القديمة خاصة منطقة باب حطة وتخللها اعتقالات طالت 4 مقدسيين من عائلة غوشة، وإطلاق قنابل الغاز والصوت، وحملة مداهمات لعدد من المنازل في المنطقة.