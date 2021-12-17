نجاة وزير الزراعة "العطاري" من هجوم المستوطنين في نابلس

رام الله - دنيا الوطننجا وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، وعدد من موظفي الوزارة من هجوم للمستوطنين الجمعة على موكبهم.جاء ذلك في تصريح مقتضب للمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، حيث تم الاعتداء من قبل المستوطنين الذين يزيد عددهم عن 50، أمام أعين جيش الاحتلال وذلك بالقرب من مفترق حوارة جنوب مدينة نابلس.وضد طاقم الوزارة، كلا من: أحمد زكارنة وكيل مساعد الإدارة والتخطيط، وحسن الأشقر مدير عام التخطيط، ويعقوب زيد مدير عام المياه الزراعية، وعلي عطاري سائق ومرافق الوزير.إلى ذلك، رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، اليوم الجمعة، قرب قرية اللبن الشرقية، وعلى الشارع الواصل بين مدينتي نابلس رام الله.وأفاد رئيس مجلس بلدي اللبن يعقوب عويس بأن المستوطنين هاجموا المركبات بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.