الاحتلال يشن حملة اعتقالات تركزت في القدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، بينهم ثلاثة أشقاء.ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر إبراهيم من منطقة باب حطة بالبلدة القديمة في القدس المحــتلة.واعتدى جنود الاحــتلال على أفراد من عائلة غوشة، واعتقلوا الأشقاء أيمن ومحمد وأحمد كمال غوشة والشاب يوسف محمد غوشة في منطقة باب حطة بالبلدة القديمة في القدس.وأفادت مصادر مقدسية أن مواجهات اندلعت في منطقة باب حطة، بين الشبّان وقوات الاحتلال، إثر عمليات المداهمة والاعتقال بالمنطقة.واقتحمت قوة كبيرة من مخابرات وعناصر الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية منزل الأسير المقدسي المحرر محمد خالد عويسات، فجرا، في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة.وأوضح عويس أن قوات الاحتلال فتشت المنزل، وخربت محتوياته، ثم انسحبت من المكان.ويذكر أن عويسات أسيرٌ مقدسي محرر، اعتُقل عدة مرات، كان آخرها في شهر تشرين أول الماضي، ويتعرض بشكلٍ مستمر لمضايقات الاحتلال، واعتداءاته، واقتحام منزله.وفي جنين، اقتحم جنود الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين، واعتقلوا الشاب إبراهيم كريم موسى وفتشوا منزل المواطن حازم الشاعر.واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين في بلدة برقة شمال نابلس وهم المواطن محمود شبيب ونجله عمرو وعبد الحليم عماد دغلس.وأفادت مصادر محلية بانتشار كبير للجنود المشاة في حارات بلدة برقة، واعتلى الجنود سطح منزل المواطن محمود شبيب.وجاء اقتحام بلدة برقة بشكل واسع بعد عملية إطلاق نار نفذها مقامون، مساء أمس الخميس، صوب مركبة للمستوطنين نار قرب مستوطنة "خومش" المخلاة شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.