اعتقالات بمداهمات للاحتلال جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بلدة عرابة جنوب محافظة جنين واعتقلت مواطنة وفتى وفتشت منازل.وأكدت مصادر محلية، على أن قوة عسكرية داهمت منزل المواطن حازم الشاعر في البلدة واعتقلته زوجته بعد تحقيق ميداني مع كافة أفراد الأسرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى إبراهيم كريم موسى عقب مداهمة منزل ذويه في عرابة وفتشت عددًا آخر من المنازل.وتابعت المصادر أن جنود الاحتلال انسحبوا من البلدة فيما تواجدوا خلال ساعات الليل على طول الطريق المؤدي من عرابة لنابلس وقاموا بعلميات تمشيط.من جهة أخرى صادرت قوات الاحتلال تسجيلات كاميرات مراقبة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين في إطار ملاحقة منفذي عملية نابلس والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.