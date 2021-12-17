الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية للضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية في مناطق الضفة الغربية في ظل تزايد الهجمات الفلسطينية ضد المستوطنين.ووفقاً للقناة فقد قرر الجيش الدفع بثلاث كتائب عسكرية إلى مناطق الضفة الغربية في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة حومش في مدينة نابلس.وقال ‌‎قائد فرقة الضفة في الجيش الإسرائيلي أفي بلوط، إنه "تقرر تعزيز الفرقة بثلاث كتائب عسكرية وقوات استطلاع واستخبارات وقوات خاصة، تقوم بمطاردة منفذي عملية إطلاق النار".وكان مستوطن إسرائيلي لقي مصرعه وأصيب 2 آخرين في عملية إطلاق نار على مركبتهم قرب مستوطنة "حومش" شمال مدينة نابلس.