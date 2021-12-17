إصابات في هجوم للمستوطنين على قريوت جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين مارسوا سياسة إجرام في قريوت، حيث هاجموا المنازل واعتدوا على المواطنين ما أدى إلى وقوع إصابات نقلت للمشافي.وأضاف: المستوطنون حاولوا خطف المواطن وائل مقبل إلا أن تصدي الأهالي لهم حال دون ذلك. وحذر من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المنازل والقرى خاصة المحاذية للمستوطنات.