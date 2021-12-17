منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية يضرب فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية أكثر برودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة وتسقط على فترات زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.السبت: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.كما تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو مغبرا في ساعات الصباح والظهيرة وفي ساعات المساء تسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الجمعة والسبت من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.